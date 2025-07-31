Шара Буллет вспомнил бой, благодаря которому вошел в историю MMA

Российский боец Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, в эфире «Матч ТВ» вспомнил бой, благодаря которому он вошел в историю смешанных единоборств.

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В октябре 2024 года на турнире UFC 308 в Абу‑Даби Шара Буллет нокаутировал Армена Петросяна двойным бэкфистом (ударом рукой с разворота). В феврале Буллет проиграл британцу Майклу Пейджу и потерпел свое первое поражение в карьере.

— Вспомните топ‑3 ваших любимых боя с вашем участием, три главных боя в вашей карьере на данный момент.

— Мне нравились бои в России. В UFC, на самом деле, все поединки были знаковыми, не считая боя с Пейджем. В каждом поединке я, превозмогая себя, шел к победе, несмотря ни на что. И добивался этого. Есть что вспомнить. Счастливых моментов очень много в этих боях, потому что были сложные моменты, я очень быстро дрался, на коротких уведомлениях, чтобы заявить о себе как можно быстрее. И провел буквально за шесть месяцев четыре поединка.

— Любой ваш болельщик вспомнит про ваш тот самый двойной бэкфист. Не считаете, что это топ?

— Я его назвал «Дабл Буллет». Я его отрабатывал, когда мне было еще 17–18 лет. Столько я его отрабатывал! Я его заставлял удалять, не показывать, чтобы мои будущие соперники не знали об этом ударе. Готовил сюрприз. И в один из дней через много‑много лет получилось протащить его в клетку UFC и сотворить историю. Конечно, это очень счастливый момент для меня, потому что я всегда хотел войти в историю, что‑то сделать такое. И вот у меня получилось сделать такой удар, которым никогда никто не был нокаутирован.

Думаю, сейчас не все понимают, но через годы поймут. На самом деле нет тех, кто этот удар совершал. Мне кажется, это мотивация для простых молодых людей, которым сегодня 14–15 или 18 лет, чтобы они сегодня тренировались. Это через 10 лет может им дать большие плоды.

Я собираюсь сделать «Дабл Дабл Буллет» (смеется). Повторить это снова! — заявил Магомедов в эфире «Матч ТВ».

Шара Буллет в субботу на турнире UFC Fight Night в Абу‑Даби единогласным решением судей победил канадца Марка‑Андре Баррио. За карьеру в смешанных единоборствах на счету 31‑летнего Магомедова 16 побед и одно поражение.

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