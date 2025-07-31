Издание The Ring обновило рейтинг супертяжёлого веса, Фьюри – на первой строчке

Чемпионат.com

Издание The Ring представило обновленный рейтинг лучших боксеров мира в супертяжелом весе.

Издание The Ring обновило рейтинг супертяжелого веса
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Британский экс-чемпион Даниэль Дюбуа, проигравший в реванше украинцу Александру Усику, переместился на четвертую строчку.

Чемпион: Александр Усик (Украина);

1. Тайсон Фьюри (Великобритания);

2. Джозеф Паркер (Новая Зеландия);

3. Агит Кабайел (Германия);

4. Даниэль Дюбуа (Великобритания);

5. Энтони Джошуа (Великобритания);

6. Филип Хргович (Хорватия);

7. Фабио Уордли (Великобритания);

8. Чжан Чжилэй (Китай);

9. Мартин Баколе (Демократическая Республика Конго);

10. Эфе Аджагба (Нигерия).

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