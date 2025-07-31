Шара Буллет назвал самого крутого бойца MMA
Российский боец Шарабутдин Магомедов, известный под прозвищем Шара Буллет, в эфире «Матч ТВ» рассказал, кого считает самым крутым бойцом смешанных единоборств.
— Кто для вас самый крутой боец в ММА?
— Думаю, Хабиб, потому что это дисциплина, дух, стержень, воля, которую он показывал в клетке. Это всё, к чему мне самому надо стремиться, потому что для меня он идеальный боец, — сказал Магомедов в эфире «Матч ТВ».
Россиянин Хабиб Нурмагомедов, экс‑чемпион UFC в легком весе, завершил карьеру с 29 победами в 29 боях. Хабиб покинул октагон в 2020 году.
За карьеру в смешанных единоборствах на счету 31‑летнего Магомедова 16 побед и одно поражение.
В прямом эфире все турниры UFC транслируются на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
«Победа досталась за счет характера и самоотдачи» — футболист «Зенита» Михайлов о матче с «Ахматом»
Быков: «Если «Локомотив» на чемпионском параде будет без экс-главного тренера, это будет неуважением к Никитину и его штабу»
Лев Мазараки: «Московский международный Кубок по пляжному футболу — топ-событие спортивного лета»
«Победа досталась за счет характера и самоотдачи» — футболист «Зенита» Михайлов о матче с «Ахматом»
Быков: «Если «Локомотив» на чемпионском параде будет без экс-главного тренера, это будет неуважением к Никитину и его штабу»
Лев Мазараки: «Московский международный Кубок по пляжному футболу — топ-событие спортивного лета»