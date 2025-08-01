Шара Буллет высказался о возможном реванше с Майклом Пейджем.

– Есть ли боец, с которым принципиально хотелось бы встретиться когда‑нибудь?

– Майкл Пейдж в реванше.

– Были ли какие‑то разговоры на эту тему?

– Да, я уже и матчмейкерам, и UFC – всем, даже ему самому писал о том, что он меня тогда вызвал на бой, а я его принял, невзирая ни на что, вышел в эту клетку. Думаю, он должен это оценить и дать мне реванш. Он сказал: «Если судьбе будет угодно, встретимся снова».

– А с Даной Уайтом общались по этому поводу?

– Думаю, когда предпосылки будут, я с ним об этом поговорю. Я готов добиться этого реванша. И показать в самом бою, что это [поражение] было случайностью, – сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов.

Поединок между Шарабутдином Магомедовым и Майклом Пейджем состоялся в феврале. Пейдж победил единогласным решением.