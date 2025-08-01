Экс-чемпион UFC: бои на голых кулаках – идиотский спорт

Люк Рокхолд рассказал о своем отношении к боям на голых кулаках.

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«Бои на голых кулаках – это вообще не бои никакие. Я понял это сразу, как только попробовал. Не собираюсь терять свои чертовы зубы, не имея возможности использовать все навыки, которым научился за свою жизнь. Люди просто тупые. Это какой-то идиотский вид спорта. Ты врезаешься в эти металлические канаты – и тебя просто откидывает обратно в мясорубку. Там невозможно держать дистанцию. Все сводится к тому, кто первым позволит сопернику превратить свое лицо в кашу – и все это ради буквально ничего», – сказал бывший чемпион UFC Люк Рокхолд.

На счету Рокхолда один поединок по правилам кулачных боев. В апреле 2023 года он проиграл Майку Перри техническим нокаутом во втором раунде на турнире BKFC 41.