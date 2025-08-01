Макгрегор сделал заявление после отклонении апелляции по делу об изнасиловании

Известный ирландский боец смешанных единоборств бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор дал комментарий по поводу своих судебных тяжб с женщиной по имени Никита Хэнд. Никита утверждает, что Конор совершил сексуальное насилие в отношении неё в 2018 году. Ранее её адвокат, по данным СМИ, утверждал, что Макгрегор предлагал женщине компенсацию в размере € 1 млн, чтобы разрешить дело в досудебном порядке.

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