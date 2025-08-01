Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон раскритиковал уехавших из России спортсменов. Его слова приводит РИА Новости.

«Если человек уезжает из страны только потому, что не хочет столкнуться с санкциями, если он уходит в тот момент, когда Россия особенно нуждается в своих гражданах, — это не ошибка, это предательство», — заявил он.

По его мнению, такие люди не заслуживают второго шанса.

«Тем, кто покинул страну в трудный момент, не только не нужно давать второй шанс, им вообще не стоит разрешать возвращение. Возможно, даже следует лишать их гражданства», — заключил спортсмен.

Он подчеркнул, что русские люди не уезжают, когда становится трудно.

Монсон получил российский паспорт в 2018 году. Он известен по выступлениям в MMA. На счету спортсмена 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах.