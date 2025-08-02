Россиянин Хайбулаев во второй раз выиграл гран-при PFL

Российский боец ММА Мовлид Хайбулаев стал победителем финала Гран-при PFL World Tournament 8.

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Турнир проходит в Атлантик-Сити, и в решающей схватке среди представителей полулегкой весовой категории россиянин Мовлид Хайбулаев встречался с представителем Перу Хесусом Пинедо.

Россиянин с первого раунда завладел инициативой, ему удалось перевести соперника в партер и нанести ему немало ударов. Так продолжалось до пятого раунда - Хайбулаев доминировал, а его оппонент терпел, выживая в октагоне.

Но в пятом раунде россиянин после перевода в партер применил удушающий прием и Пинеда сдался.

Хайбулаев во второй раз стал победителем Гран-при PFL. На его счету 24 победы и одна ничья.