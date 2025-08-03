Россиянин Андрей Пуляев одержал первую победу в UFC

Сегодня, 3 августа, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир UFC on ESPN 71, на котором 27-летний российский боец Андрей Пуляев, выступающий в среднем весе (до 84 кг), одержал свою первую победу в промоушене Даны Уайта.

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Соперником Пуляева стал американец Ник Клейн. Поединок завершился досрочной победой россиянина техническим нокаутом во втором раунде. Это его второй поединок в Ultimate Fighting Championship. В своём первом бою он сражался с британским атлетом Кристианом Дунканом 22 марта на турнире UFC Fight Night 255.

Воспитанник школы «Шторм» Александра Шлеменко попал в UFC осенью прошлого года, одержав победу на Претендентской серии Даны Уайта над Лиамом Андерсоном