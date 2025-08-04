Хабиб назвал лучшего спортсмена планеты за 100 лет

Газета.Ru

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал боксера Мухаммеда Али лучшим спортсменом 100 лет, передает Red Corner MMA.

Хабиб назвал лучшего спортсмена планеты за 100 лет
© РИА Новости
«Мухаммед Али — величайший спортсмен на планете Земля за последние 100 лет. Посмотрите на человеческие качества Флойда Мейвезера — никто не хочет быть таким, как он. И взгляните на Мухаммеда Али», — сказал Хабиб.

Мухаммед Али является чемпионом Олимпийских игр 1960 года в полутяжелой весовой категории, абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, обладателем звания «Боксер года» и «Боксер десятилетия».

В 2022 году пояс Али по версии Всемирного боксерского совета (WBC) был продан за 6 миллионов долларов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек, при этом боксеров среди них не было.

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