Официальные бои подушками покоряют мир. В деле уже звездные ветераны ММА

Знакомимся с Pillow Fight Championship.

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ММА, бокс и практически все виды единоборств небезосновательно считают опасными для здоровья. Во всяком случае, если мы говорим о профессиональных выступлениях. Регулярные травмы, болезни, а где-то даже совсем печальные исходы — не редкость. Отсюда берут корни и критика, и возмущения из-за излишней жестокости этих видов спорта. Но, как выяснилось, есть безопасная и при этом очень интересная альтернатива, которую предлагает лига Pillow Fight Championship. Там поединки проводятся… на подушках. И это профессиональная организация.

Идея основать такую лигу пришла братьям Стиву и Полу Уильямсам во время пандемии в 2021 году. Стив — предприниматель в сфере развлечений, и изначально мысль об официальных боях на подушках ему не очень понравилась:

«Помню, как меня это немного взбесило. Как будто это было просто невозможно, никто не хочет смотреть на бои подушками». Сам Стив думал о чём-то вроде ММА-цирка, потому что хотел создать передвижное шоу в уникальном «боевом грузовике», который мог бы трансформироваться в арену. В итоге всё же выбор пал на подушки. Во многом – из-за проблем с поиском спонсоров и перенасыщения ниши: «Существуют сотни лиг ММА, но они не зарабатывают. Они не могут найти спонсоров. Даже в UFC не в состоянии найти крупный семейный бренд-спонсор, потому что те не хотят видеть кровь на своём логотипе и ассоциироваться с жестоким видом спорта».

Целый год Уильямсы тестировали различные образцы подушек, чтобы создать идеальную. Нынешняя боевая подушка — собственная разработка Pillow Fight Championship. А начинали тесты с обычных пуховых подушек. Они весили примерно по 1,5 кг, и из-за их тяжести бойцы не могли проходить все три раунда по две минуты. В итоге удалось сократить вес подушек до 900 г, а раунды сделали по 90 секунд.

У нынешней подушки PFC уникальная конструкция: есть специальные ручки, чтобы было удобно ими биться, пена, которая держит форму подушки, и специальная наволочка с водо- и воздухонепроницаемым полимером с одной из сторон. Стив Уильямс отмечал важность этого аспекта:

«Нет ничего лучше боя подушками, когда у бойцов есть энергия. И нет ничего хуже, чем когда у них заканчиваются силы. Никакой бой не будет хорош, если у бойца нет сил».

Стив Уильямс утверждает, что единственная разница боёв на подушках с ММА — никто не получает травм:

«У нас есть этот двухфунтовый предмет, летящий со скоростью 70 миль в час. Но он мягкий. Это не похоже на подушку безопасности, бьющую вас со скоростью 70 миль в час. Будет больно, но за ним нет никакого жёсткого веса. Это выглядит жестоко, однако это не так. И в этом его прелесть. Тут замысел не в нокауте, понимаете. Именно поэтому у нас проводятся детские и женские бои. Соперники могут драться несколько раз за один вечер и даже на следующий день».

Первый турнир лиги Pillow Fight Championship прошёл в августе 2021 года. А уже в начале 2022-го состоялся первый ивент по системе PPV, который транслировали на платформе FITE TV. И сама лига официально зарегистрирована, у неё уже есть свои филиалы в Бразилии, Индии и нескольких других странах. Турниры транслируются на нескольких крупных платформах: DAZN, YouTube, ESPN8. Есть и гонорары — $ 250 – за участие, $ 500 – за победу. Чемпионы (да, есть и они) могут выиграть от $ 5000 до $ 10 000.

И интерес к лиге растёт. Подтверждение тому — участие в турнирах бойцов с именем. Самый яркий пример — поединок звёздных Чейка Конго и Эктора Ломбарда под эгидой PFC. Ветераны UFC выбрали не привычный путь бокса или кулачных боёв, а с удовольствием зарубились на подушках, даже креативили в стойке, выполняя подобие бэкфистов. Бой отлично подсветили в социальных сетях, привлекли максимум внимания. Такие поединки, безусловно, поднимают интерес к лиге, о ней начинают больше писать, и, соответственно, больше людей хотят проверить свои силы в организации. Стив Уильямс заявлял, что база данных вмещает до 5000 заинтересованных бойцов.

У Pillow Fight Championship большие планы. Есть мысли создать аналог шоу The Ultimate Fighter, что, по задумке, может привлечь фан-базу к бойцам, чья жизнь станет показываться. Стив Уильямс также планирует устраивать выставочные поединки, где, например, будут бейсболисты против футболистов, бои между знаменитостями. Есть также концепция казино-туров. Это будут мероприятия в несколько дней, где гости отелей и игроки смогут также выйти на ринг и подраться на подушках либо получить мастер-классы от профессиональных бойцов PFC.

Основатели уверены, что лига в итоге станет чем-то бо́льшим, нежели просто развлечение, и даже перерастёт в полноценный вид единоборств. А пока Стив Уильямс утверждает, что все наслаждаются процессом: