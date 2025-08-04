Хабиб рассказал, когда Махачев завершит свою карьеру в UFC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов (29 - 0) поделился своим мнением относительно того, когда 2-я строчка рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории Ислам Махачев может завершить свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах.

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«Ислам через год-два завершит профессиональную карьеру, потому что становится старше. В октябре ему исполнится 34 года. Никто не бывает прежним, когда проходит время. Оно не спрашивает твоего имени. Когда время подходит, нужно заканчивать. Я закончил в 32 года, даже толком не начал, но у меня была жизненная ситуация. В возрасте около 35 лет лучше заканчивать карьеру и давать дорогу молодым», — сказал Нурмагомедов во время встречи с фанатами.

Ислам Махачев — мастер спорта международного класса, экс-чемпион UFC в лёгком весе. Ему 33 года. Он провёл 28 официальных поединков в октагоне, в 27-ми из которых одержал победу (5 КО/ТКО, 9 Решением судей, 13 Сабмишном).

В мае этого года российский боец оставил чемпионский титул в лёгком весе, чтобы перейти в полусредний вес и продолжить биться в новой для себя категории.