Экс-боксер Лезин: все бои братьев Кличко – скучные

Алексей Лезин: «Все бои братьев Кличко – скучные. Кто-то из комментаторов говорил: «Слава Богу, что они ушли, а то интерес к боксу пропал»
Алексей Лезин высказался о братьях Кличко – Виталии и Владимире.
– Как победить братьев Кличко – в чем магия?
– А многие же их побеждали. Тот же южноафриканец [Корри Сандерс в 2003 году], который дрался с Кличко-младшим: боксировал как попало, а у того глаза кверху, растерялся, начал хватать. Мне кажется, просто нужно было грамотно построить бой.
– Кто-то из их будущих соперников обращался к вам за консультацией?
– Нет. Их бои же можно посмотреть, они все скучные и неинтересные. Кто-то из комментаторов мне говорил: «Слава Богу, что они ушли, а то интерес к боксу уже пропал». Братья Кличко же действительно проводили однообразные бои – за счет высокого роста не подпускали к себе, работали на дистанции, доставляли очень много проблем соперникам передней рукой. И, конечно, заталкивали. У них большая масса, тело правильно построено в соответствии с габаритами, – сказал бывший боксер Алексей Лезин в интервью для Спортса.
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