Чимаев высказался о потенциальном бое с Махачевым

Третий номер рейтинга UFC в среднем весе Хамзат Чимаев заявил, что поединок с россиянином Исламом Махачевым, если он состоится, станет для него кратчайшей дорогой к первому месту в рейтинге вне весовой категории (P4P).

© Матч ТВ

Выступающий за ОАЭ Чимаев 16 августа на турнире в Чикаго сразится с обладателем пояса UFC в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Махачев, ранее освободивший чемпионский титул в легком весе, должен провести бой за пояс в полусреднем весе с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

— Если вам удастся завоевать пояс в среднем весе, вы предпочтете защитить его или постараетесь взять еще один сразу?

— Не знаю, не имеет значениz. Возможно и то, и другое. Я делаю бизнес, если мне дадут деньги, я готов буду подраться с любым соперником.

— Есть ли возможность, что вы проведете бой с Махачевым в полусреднем весе?

— Посмотрим, кто победит (в поединке Махачев — Делла Маддалена). Если он выиграет этот поединок, (для меня) это будет самый короткий путь к первой строчке в рейтинге Р4Р, — сказал Чимаев в видеоинтервью, опубликованное MMA Fighting.

В смешанных единоборствах 31‑летний Чимаев одержал 14 побед в 14 поединках, на счету 33‑летнего Махачева 27 побед и одно поражение.

Прямые трансляции турниров UFC смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.