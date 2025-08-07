Бетербиев ответил на вопрос, состоится ли его бой с Биволом

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев заявил, что третий бой с Дмитрием Биволом не состоится по вине его оппонента.

Накануне стало известно, что следующим соперником Артура станет 34-летний Деон Николсон (США, 22 (18 КО, 4 решением рефери) - 1 (КО)).

Ранее Бетербиев критиковал Бивола за переносы их третьего боя.

«Планировалось, что наш следующий бой с Дмитрием Биволом (3-ий) пройдет в России. Нам предложили отличные условия, отказаться от которых было практически невозможно. Со своей стороны я сделал всё от меня зависящее, чтобы третий поединок состоялся. Но мой соперник снова выбрал путь отступления. Я ждал достаточно долго и больше ждать не намерен. Сидеть без дела, пока кто-то отдыхает — это слишком», — написал Бетербиев в своих соцсетях.

Бой Бетербиева с Николсоном состоится 22 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Артуру Бетербиеву 40 лет. За свою профессиональную карьеру он провёл 21 поединок. Одержал 20 побед (все нокаутом) и потерпел одно поражение (решением судей).

Дмитрию Биволу 34 года. Он бился на ринге 25 раз. У него 24 победы (12 КО, 12 решением) и один проигрыш (КО).