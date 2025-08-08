Названы два боксера, которые могут победить Усика

Джонни Фишер назвал двух боксёров, которые могут победить Александра Усика

Чемпионат.com

Британский боксёр Джонни Фишер ответил на вопрос по поводу соперников, которые могли бы победить украинца Александра Усика.

«Думаю, Джей Опетайя мог бы победить Усика в крузервейте. Они могут встретиться, если Опетайя поднимется в весе или это могло бы произойти в бриджервейте. Джозеф Паркер тоже может. Он быстр для своего веса. Быть может, супертяжеловес средних размеров оказался бы неудобным соперником для Усика. Стили делают поединки», — сказал Фишер на канале Seconds Out в YouTube.

В общей сложности на счету Усика в данный момент 24 поединка, в которых он одержал 24 победы.

