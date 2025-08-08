Физиев отреагировал на анонс боя с Оливейрой: «Уже считаю дни»
Рафаэль Физиев отреагировал на анонс боя с Чарльзом Оливейрой.
Ранее стало известно, что поединок между Рафаэлем Физиевым и Чарльзом Оливейрой пройдет в главном событии турнира UFC в Рио-де-Жанейро, который состоится в ночь с 11 на 12 октября.
«Вы так же взволнованы, как и я? Ведь я уже считаю дни», – написал в социальных сетях боец легкого веса UFC Рафаэль Физиев.
Физиев в последнем бою победил Игнасио Бахамондеса единогласным решением судей. У него 13 побед и четыре поражения.
Оливейра в июне проиграл Илие Топурии нокаутом в первом раунде. Всего у него 35 побед и 11 поражений.
