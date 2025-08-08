Чимаев рассказал, кто может его уничтожить

Боец UFC Хамзат Чимаев заявил, что Роберт Уиттакер не имел шансов на победу в их поединке на турнире UFC 308. По словам спортсмена, он уже в начале боя понял, что способен завершить встречу досрочно.

«Не думаю, что Уиттакер мог выиграть наш бой. Обычно люди видят во мне парня, который выкладывается в первом раунде. Но если я чувствую, что могу быстро закончить бой, я это делаю. Я его повалил, мы немного поборолись, и через минуту я понял, что он не так уж и хорош. Люди не понимают, насколько разные уровни у бойцов UFC и олимпийских чемпионов. Если я выйду против олимпийца, он уничтожит меня», — сказал Чимаев в видео на YouTube-канале UFC.

Поединок Хамзата Чимаева и Роберта Уиттакера прошёл на турнире UFC 308. Шведский боец чеченского происхождения одержал победу болевым приёмом в первом раунде. Для Чимаева этот успех стал важным шагом в карьере в среднем весе. Уиттакер ранее занимал первую строчку рейтинга дивизиона и был чемпионом UFC в среднем весе с 2017 по 2019 год.