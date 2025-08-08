Боец Грозин рассказал о своей мечте

Александр Грозин: «Мечтаю, чтобы мой бой вживую посмотрел президент. Было бы здорово»
Александр Грозин рассказал о своей мечте.
«У меня уже 33 боя по ММА. Был момент, когда хотел заканчивать. Бился в Open FC, провел уже порядка 20 поединков и думал: «Заберу пояс и завершу карьеру. Получится логичная точка». Я достиг каких-то званий по любителям, потом начал профессиональную карьеру, поэтому завоевать пояс будет громко и хорошо. В итоге меня нокаутировали с колена. После этого начал по-другому мыслить, что-то поменялось. С тех пор я завоевал три пояса и не останавливаюсь до сих пор. Бои, весогонки, удары, травмы – мучения. Видимо, я еще не отмучился. Мечта в карьере, чтобы мой бой вживую посмотрел президент. Было бы здорово. Если когда-нибудь такая возможно появится, буду рад и признателен», – сказал чемпион Гран-при «Наше Дело» Александр Грозин.
В июне Грозин сообщил, что подписал контракт с промоушеном ACA.
