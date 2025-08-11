Петр Ян дал совет Штыркову перед боем с Петросяном

Экс-чемпион UFC и боец клуба «Архангел Михаил» россиянин Пётр Ян высказался о кикбоксерском поединке соотечественника Ивана Штыркова и армянина Армена Петросяна, который состоится 16 августа в Екатеринбурге.

«Ваня дрался с топовыми кикбоксерами в формате три раунда по три минуты, и уже есть с чем сравнивать. Но с Петросяном, я думаю, немного посложнее будет. Он боец смешанных единоборств, и он дрался и тренировался под раунды по пять минут. Плюс он более подготовлен к работе, когда надо повязаться – всё равно, в кикбоксинге это не у всех есть. Ване надо быть готовым к этому, если заходить вот в эти моменты, в клинч, там нужно быть начеку, чтобы никакой локоть не пропустить, ещё какой-то удар. Я думаю, Ивану надо брать своей мощностью с первого раунда, не стараться переиграть его по очкам. Наоборот, как всегда, создавать своё давление, прессинг. От этого очень многие люди и устают. И у меня, мои соперники уставали не от того, что я много бил, а от того, что ты всегда даёшь давление, висишь на нём. Соперник постоянно чувствует себя в боевой угрозе. Нужно дать давление, прессинг и разбивать по этажам, корпус нагружать, по ногам бить, поднимать давление и постоянно быть инициативным, каждый раунд забирать давлением своим», — сказал Ян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Сорокину.