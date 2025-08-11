Титульник Чимаева в UFC, бой Халка и Супермена. Главные поединки недели

В программе — множество ярких турниров и противостояний.

Наступает новая неделя, которая будет крайне насыщенной для любителей единоборств. В UFC состоится долгожданный титульный бой Хамзата Чимаева и Дрикуса дю Плесси, в PFL в финале Гран-при в лёгком весе выступит Гаджи Рабаданов. Масштабные турниры по кикбоксингу пройдут в Екатеринбурге, ну и, конечно, никуда без профессионального бокса.

В ночь с 15 на 16 августа. Гаджи Рабаданов — Альфи Дэвис

В США состоится турнир PFL World Tournament 9, в рамках которого пройдёт финал Гран-при нового сезона в лёгком весе. Как и в прошлом году, в решающем поединке выступит российский боец Гаджи Рабаданов — действующий победитель Гран-при. Его соперником станет британец Альфи Дэвис. Конечно, Рабаданов является фаворитом в предстоящем поединке, но Дэвис настроен серьёзно: британец рассчитывает на свою ударную технику и обещает нокаутировать чемпиона.

В Екатеринбурге во время празднования Дня города пройдёт масштабный турнир по кикбоксингу RCC Fair Fight 32. В рамках вечера бой по правилам кикбоксинга проведут два экс-бойца UFC Иван Штырков и Армен Петросян. Штырков в лучшей лиге мира так и не дебютировал, хотя подписал контракт с ней ещё в 2019 году. Тем не менее Уральский Халк — один из сильнейших полутяжеловесов в стране, который в последние годы пробует себя в новых дисциплинах. На этот раз он проведёт бой по кикбоксингу против Армена Петросяна по прозвищу Супермен. Армен ещё не так давно выступал в UFC, но теперь сменил прописку и дебютирует в уральском промоушене. Халк против Супермена — согласитесь, вывеска заслуживает внимания!

16 августа. Мозес Итаума — Диллиан Уайт

В Саудовской Аравии пройдёт турнир по профессиональному боксу. Возглавит его бой в супертяжёлом весе, который можно окрестить противостоянием молодости и опыта. Британец Мозес Итаума, которому только 20 лет, уже имеет рекорд 12-0, 10 побед он одержал дострочно. На него делаются большие ставки, Турки Аль аш-Шейх даже заявил, что хочет свести Мозеса с Александром Усиком. Но сначала Итауме нужно пройти серьёзную проверку опытнейшим Диллианом Уайтом. У мощного британца серьёзный рекорд 31-3, 21 нокаут в активе, он бывший временный чемпион мира и претендент на основной пояс WBC. Если Мозес сумеет пройти опытного соотечественника, то для него точно откроются двери к по-настоящему большим боям.

16 августа. Ник Болл — Сэм Гудман

В карде турнира по боксу в Саудовской Аравии состоится и титульный поединок в полулёгком весе между обладателем пояса WBA Ником Боллом и Сэмом Гудманом. В этом поединке сразу несколько интриг. У обоих боксёров идеальные рекорды (22-0-1 у Болла и 20-0 у Гудмана), а это всегда добавляет интриги. Боксёры имеют разные стили: Гудман уповает на техничный бокс, а Болл — на агрессию и физическую силу. Ну и оба так или иначе связаны с Наоей Иноуэ: Гудман дважды сорвал бой с японским Монстром, а вот Болл всё никак не дождётся, когда японец поднимется в его вес и проведёт с ним супербой — на такой сценарий рассчитывает Турки Аль аш-Шейх.

16 августа. Филип Хргович — Дэвид Аделейе

На турнире в Саудовской Аравии состоится ещё один поединок в супертяжёлом весе. Бывший временный чемпион мира Филип Хргович проведёт бой против Дэвида Аделейе. И вновь противостояние опыта и молодости. Конечно, Хргович подходит к поединку в статусе фаворита. Но при этом Аделейе — нокаутёр, в его активе 14 побед, 13 из которых — досрочные. А у нокаутёра, как известно, всегда есть шанс. Тем более Филип испытывает проблемы с защитой, так что мощное и точное попадание от Дэвида может перевернуть бой.

В ночь с 16 на 17 августа. Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев

В Чикаго пройдёт номерной турнир UFC 319, в рамках которого зрители увидят, пожалуй, самый долгожданный бой этого лета. Хамзат Чимаев наконец-то добрался до титульного поединка и встретится с действующим обладателем пояса Дрикусом дю Плесси. Борз долго шёл к поясу, были и феноменальный старт в UFC, и серьёзные проблемы со здоровьем, из-за которых он едва не завершил карьеру. Но теперь у Чимаева впереди главный бой в карьере. Дю Плесси — один из самых неоднозначных чемпионов UFC, однако тем не менее южноафриканец имеет в резюме победы над топами дивизиона и является очень крепким и неудобным соперником, так что поединок на бумаге выглядит крайне интересным. Тем более что в UFC у бойцов идеальные рекорды: у Дрикуса – 9-0, у Хамзата — 8-0.

В ночь с 16 на 17 августа. Аарон Пико — Лерон Мёрфи

В карде турнира UFC 319 мог выступить российский непобеждённый боец Мовсар Евлоев. Он в очередной раз не получил титульный поединок и должен был разделить клетку с новичком лиги Аароном Пико. Но Евлоев травмировался, а для Пико нашли замену в лице Лерона Мёрфи. Алекс Волкановски, который владеет поясом в полулёгком весе, говорил, что готов дать шанс Евлоеву в случае его победы над Пико. Но теперь титульная ситуация для россиянина осложнилась: вполне возможно, если Аарон или Лерон выдаст яркое выступление в Чикаго, выбор чемпиона может пасть именно на кого-то из них.

17 августа. Гаджи Автомат — Джанго

Во второй день турнира RCC Fair Fight 32 в Екатеринбурге состоится необычный бой по правилам кикбоксинга. В ринге встретятся два топовых российских кулачника — Гаджи «Автомат» Наврузов и Ислам «Джанго» Жангоразов. Для Автомата, который начинал путь в единоборствах именно с кикбоксинга, поединок будет более привычным, чем для Джанго, хотя и Жангоразов имеет опыт выступлений в ММА. Оба уже давно дерутся на голых кулаках, где сделали себе имя, и, конечно, интересно посмотреть, как бойцы сумеют перестроиться и провести бой в маленьких перчатках, да ещё и с ударами ногами.