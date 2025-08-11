Царукян жестко высказался о Пимблетте

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян раскритиковал британского бойца дивизиона Пэдди Пимблетта.

«Ты никто, в лучшем случае мусор. Папочка Дана [Уайт] скормил тебе пару стариков, чтобы ты получил хайп. Ты и есть хайп. Я заслужил всё в своей карьере, мне ничего не досталось даром, мешок. А теперь сядь, тупица, и жди, когда папочка скажет тебе, что делать», — написал Царукян в социальных сетях X (ранее Twitter).

Пэдди Пимблетту 30 лет. Британец выступает в UFC с 2021 года. Всего на его счету в организации семь побед и ни одного поражения.