Названа возможная причина смерти чемпиона мира по кикбоксингу Лиходумова

Многократный чемпион Российской Федерации и чемпион мира среди профессионалов по кикбоксингу Дмитрий Лиходумов был найден мёртвым возле пустыря на окраине Балашихи. Об этом информирует телеграм-канал «Mash на спорте».

По сведениям источника, на теле 50-летнего спортсмена нашли многочисленные следы побоев. Кроме того, сообщается, что перед смертью Лиходумова могла переехать машина.

Лиходумов родился в 1973 году. Спортсмен три раза побеждал на чемпионатах России. Также в его активе бронзовая медаль на чемпионате Европы (2000) и серебро на чемпионате мира (2001). В 2002 году Дмитрий стал чемпионом мира среди профессионалов.

Ранее факт смерти подтвердила пресс-служба Федерации кикбоксинга России, не став называть причину.