Шара Буллет рассказал о следующем поединке

Шарабутдин Магомедов надеется провести следующий бой в UFC в ноябре.

© Sports.ru

- Сколько врачи дают на выздоровление?

– Шесть недель. Думаю, через полтора месяца уже буду делать спарринги. Сейчас у меня полный отдых, но, думаю, через пару дней уже начать какие-то нагрузки делать.

- То есть в теории ты можешь выступить в октябре в Абу-Даби или в ноябре в Катаре?

– Если бы от моего желания все зависело... А так – в теории, думаю, ноябрь больше подходит, – сказал боец UFC Шарабутдин Магомедов.

Шара Буллет победил Марко-Андре Баррио единогласным решением судей на UFC Abu Dhabi в конце июля.