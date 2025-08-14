Украинский боец ММА выразил желание получить российское гражданство

Заслуженный мастер спорта Украины по самбо и действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу Максим Рындовский выразил желание стать гражданином Российской Федерации. Об этом в интервью для ТАСС рассказал сам спортсмен.

Максим покинул Украину после того, как в 2022 стал целью украинских силовиков, преследовавших его из-за призывов прекратить конфликт против России.

"К сожалению, вернуться домой я не могу, потому что там сейчас политическая хунта. И здесь я чувствую себя своим среди своих. Рад находиться. С первых дней, как только я приехал, я чувствую себя как дома. И, конечно же, если будет возможность стать гражданином России, я буду этому рад", - сказал Рындовский.

По словам спортсмена, до СВО он не интересовался политикой, но произошедшие с ним события изменили его позицию.