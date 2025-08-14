Чимаев ответил, хочет ли завершить карьеру, как Хабиб Нурмагомедов

Непобеждённый боец среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзат Чимаев ответил, хочет ли завершить профессиональную карьеру без поражений, как Хабиб Нурмагомедов.

© чемпионат.сом

«Мне всё равно, останусь ли я непобеждённым или нет. На всё воля божья. Я готов к этому», — сказал Чимаев на пресс-конференции.

Хамзату Чимаеву 30 лет. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации восемь побед.

17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США) Чимаев сразится за титул с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.