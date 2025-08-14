Макгрегор хочет подраться в Белом доме

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что хочет принять участие в турнире организации в Белом доме, который, как ожидается, состоится в июле 2026 года.

«В рингсайде на турнире UFC в Белом доме, буду представлять ирландские силу, мужество, мастерство и решимость перед американскими партнёрами! Ирландия, вместе на крупнейшем бойцовском ивенте мира, прямо с лужайки Белого дома!» — написал Макгрегор в социальных сетях.

Конору Макгрегору 36 лет. Ирландец не дрался с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье.