31-летний топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, чеченец Хамзат Чимаев составил идеального бойца UFC в интервью порталу TNT Sports.

Идеальный боец, по мнению Хамзата Чимаева:

сила — Хамзат Чимаев;

выносливость — Мераб Двалишвили;

лег-кики/удары ногами — Алекс Перейра;

бойцовский IQ — Деметриус Джонсон;

борьба — Хамзат Чимаев;

крепость челюсть/способность держать удары — Хамзат Чимаев;

навыки выступлений на публике — Конор Макгрегор.

Хамзат провёл последний бой 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308. Его соперником стал бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер. Бой завершился победой Борза болевым приёмом в первом раунде.