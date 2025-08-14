Хамзат Чимаев составил идеального бойца UFC, трижды упомянув себя
31-летний топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, чеченец Хамзат Чимаев составил идеального бойца UFC в интервью порталу TNT Sports.
Идеальный боец, по мнению Хамзата Чимаева:
сила — Хамзат Чимаев;
выносливость — Мераб Двалишвили;
лег-кики/удары ногами — Алекс Перейра;
бойцовский IQ — Деметриус Джонсон;
борьба — Хамзат Чимаев;
крепость челюсть/способность держать удары — Хамзат Чимаев;
навыки выступлений на публике — Конор Макгрегор.
Хамзат провёл последний бой 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308. Его соперником стал бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер. Бой завершился победой Борза болевым приёмом в первом раунде.
