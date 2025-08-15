Дана Уайт прокомментировал информацию об увольнении Макгрегора из UFC

Дана Уайт опроверг информацию об увольнении Конора Макгрегора из UFC.
Ранее портал UFC Roster Tracker сообщил, что Конора Макгрегора исключили из ростера UFC.
«Полная чушь», – написал президент UFC Дана Уайт в социальных сетях.
Макгрегор в последний раз выходил в октагон в июле-2021, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде. Он дебютировал в UFC в 2013 году и становился чемпионом полулегкого и легкого весов, проведя 14 боев.
