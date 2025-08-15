Отказался от Бетербиева и может лишиться поясов. Что ждет Бивола

Все хотят возвращения Дмитрия.

© Чемпионат.com

За последние недели стало ясно, что в ближайшее время точно не стоит ожидать третьего боя Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева. Да, после второго поединка в команде Бивола неоднократно повторяли, что реваншу быть, и ради этого отказались от пояса WBC, однако на выходе получили странную ситуацию. Бетербиев вроде бы дал согласие на бой в России, Бивол отмолчался, других новостей не поступало, и в итоге Артур будет биться с Деоном Николсоном в ноябре. Причём впервые с 2017 года россиянин примет участие не в титульном поединке.

Бивол, который всё это время молчал, вышел на связь и сообщил о перенесённой операции: «По настоятельной рекомендации врача пришлось прооперировать старую травму спины, с которой боролся более 10 лет, но которая ухудшалась с каждым тренировочным лагерем. Всё прошло успешно, и уже чувствую себя намного лучше. Впереди шесть-восемь недель восстановления, после чего планирую вернуться к тренировкам. Спасибо всем за поддержку — с нетерпением жду новых вызовов в следующем году!»

Однако не всё так просто. В руках у Бивола три титула, и на них есть претенденты. В первую очередь это Михаэль Айферт, который уже очень давно ждёт своего часа. В команде Дмитрия уже отмечали, что он не выйдет на ринг до следующего года, и запросили у IBF медицинскую отсрочку. Ответа пока нет, но не исключён отказ — в IBF обычно не церемонятся и не готовы постоянно идти навстречу боксёрам, которые не принимают бои с обязательными претендентами. К тому же одна отсрочка уже была, когда Бетербиев бился не с Айфертом, а дал реванш Биволу. Михаэль, конечно, мало кому известен и это далеко не самый громкий бой, однако и вечно морозить немца никто не станет.

Кроме того, в WBO тоже активизировались и сделали запрос команде Бивола. У организации в полутяжёлом весе есть временный чемпион Каллум Смит. И после новостей об операции Дмитрия WBO запросила документы, подтверждающие слова боксёра: «После недавней операции на спине чемпиону WBO в полутяжёлом весе Дмитрию Биволу предписано предоставить подробную медицинскую документацию о его травме, прогнозе на восстановление и разрешении вернуться на ринг. Организация выразила поддержку преданности Бивола и его вкладу в этот вид спорта, подчеркнув при этом необходимость соблюдения честности и прозрачности чемпионата».

В этом плане в WBO ведут себя последовательно. В своё время такой же запрос получал Бетербиев, когда травмировал колено перед боем с Биволом. Артур предоставил все доказательства и остался с поясом. К слову, Бетербиев тоже недоволен тем, что пока от Дмитрия нет ничего, кроме фото в телеграм-канале.

«Здоровье — это, безусловно, важно, и я желаю ему скорейшего выздоровления. Но для меня это не объяснение той продолжительной тишины и игнора, которые мы наблюдали с их стороны задолго до операции. Если ты чемпион, если ты даёшь слово — ты держишь его или открыто говоришь о проблемах, а не просто пропадаешь. А тут получается, что он то имплант вкрутил, то операцию на спину сделал, при этом всем давая интервью, что реванш в приоритете. А когда? Я вот все свои «импланты» оставил на потом, но это я. Я же хотел боксировать. И когда я оперировал колено, я предоставил все справки, что была операция. Здесь же, кроме фото из палаты, мы ничего до сих пор не видели», — рассуждал Бетербиев в интервью «Матч ТВ».

Бивол в сложной ситуации. В теории он может растерять почти все пояса, которые отобрал у Бетербиева. Молчат и ждут только в WBA, чемпионом которой Дмитрий был и ранее. Сейчас Биволу нужно предоставить доказательства операции и обозначить сроки восстановления. Если восстановление затянется, то в полноценные чемпионы могут поднять Смита. И в то же время Бивол должен уговорить IBF подождать ещё как минимум полгода.

Отсутствие титулов вряд ли сильно будет беспокоить Бивола, но его ценность для промоутером точно снизится, а это, в свою очередь, отразится на гонорарах. В любом случае в ближайшие недели станет ясно, чем в итоге закончится история и сколько титулов останется в руках у российского боксёра.