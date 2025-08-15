Российский боец Дмитрий Арышев извинился перед своими болельщиками после поражения от соотечественника Магомедрасула Гасанова. В пятницу в Москве Арышев техническим нокаутом во втором раунде проиграл Гасанову на турнире АСА 190. Гасанов защитил чемпионский пояс в среднем весе.

— Всю подготовку я дышал хорошо. В первом раунде тоже все контролировал, а потом просто закис. Впервые такое у меня. Хочу поблагодарить всех за поддержку. Ее было очень много. Прошу прощения, что вас сегодня подвел. Хотел сегодня, как свои прежние победы, посвятить бойцам СВО, но сегодня не получилось. Все бойцы проигрывают, сейчас, видимо, пришло мое время, — передает слова Арышева корреспондент «Матч ТВ».

32‑летний Арышев потерпел девятое поражение при 17 победах. Прямые трансляции турниров ACA смотрите на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.