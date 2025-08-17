Хамзат Чимаев установил абсолютный рекорд UFC по количеству точных ударов за бой

На турнире UFC 319 в Чикаго российский боец Хамзат Чимаев одержал победу над южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и завоевал титул чемпиона в среднем весе. По ходу бою Хамзат установил рекорд промоушена по количеству точных ударов.

© Чемпионат.com

Представитель ОАЭ нанёс 529 точных ударов в бою против Дрикуса – новый абсолютный рекорд UFC. Ранее такое количество ударов не наносил ни один боец в истории лиги в рамках одного поединка.

Напомним, бой продлился все пять раундов и завершился победой Чимаева единогласным решением судей. Благодаря данному успеху Хамзат стал новым чемпионом организации в среднем весе и шестым из России.