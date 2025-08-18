Губерниев не считает титул Чимаева в UFC российским

Губерниев – о титуле Чимаева: «Его победы к нам никакого отношения не имеют. Он представляет ОАЭ, а не Россию»
Комментатор Дмитрий Губерниев не считает титул Хамзата Чимаева в UFC российским.
«Титул Чимаева в UFC? Мне, честно, все равно. Но давайте так: за кого он выступает? ОАЭ. Какое отношение он имеет к России сейчас? Никакого. Да, у него наши корни, пусть, если кто-то хочет, этим гордится, но его победы к нам никакого отношения не имеют. Хамзат, безусловно, одаренный хороший боец, но это победа ОАЭ, а не России», – сказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Напомним, уроженец Чеченской Республики Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на UFC 319 и стал чемпионом промоушена в среднем весе.
