Петр Ян отказался считать Чимаева российским чемпионом UFC

Боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян отказался считать Хамзата Чимаева российским чемпионом UFC.

© Lenta.ru

Об этом он рассказал Sports.ru.

«Чимаев не представляет Россию. Думаю, его нельзя назвать российским чемпионом. Логично же — он выходит под флагом другой страны, не выходит под флагом России», — заявил Ян.

17 августа Чимаев стал чемпионом UFC в среднем весе, победив южноафриканца Дрикуса Дю Плесси. Их поединок возглавил турнир UFC 319, который прошел в Чикаго (США) и завершился победой Чимаева единогласным решением судей.

Чимаев — уроженец Чечни. В возрасте 16 лет он вместе с семьей переехал в Швецию, которую представлял до 2023 года. Затем боец перешел под флаг ОАЭ и получил паспорт страны. «РБ-Спорт» обращает внимание, что после победы над Дю Плесси Чимаев обернулся именно в флаг ОАЭ и давал интервью в таком виде.

Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. В своем последнем бою, который прошел 26 июля, он победил американца Маркуса Макги.