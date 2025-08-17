Макгрегор отреагировал на чемпионство Чимаева в UFC

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор на своей странице в социальной сети X отреагировал на чемпионство представляющего ОАЭ Хамзата Чимаева в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Спортсмен поздравил Чимаева с победой.

«Первый чемпион UFC из Чечни!» — написал Макгрегор.

Ранее 17 августа Чимаев стал чемпионом UFC в среднем весе. В главном бою турнира UFC 319, прошедшего в Чикаго, он победил владевшего поясом южноафриканца Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей.

Чимаев — уроженец Чечни. В возрасте 16 лет он вместе с семьей переехал в Швецию, которую представлял до 2023 года. Затем боец перешел под флаг ОАЭ и получил паспорт страны.