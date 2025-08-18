Давлатмуродов нокаутировал Василевского на турнире Ural FC 10

Россиянин Шараф Давлатмуродов в главном поединке турнира Ural FC 10, прошедшем в субботу в Перми, техническим нокаутом в первом раунде победил соотечественника Вячеслава Василевского.

Для 37 летнего Василевского этот поединок стал первым по правилам ММА с февраля 2022 года. Всего у шестикратного чемпиона мира по боевому самбо 36 побед и десять поражений в ММА, он выступал в лигах АСА, Bellаtor, М 1, S 70. У 33 летнего Давлатмуродова 21 победа, пять поражений и ничья в ММА. За его плечами выступления в лигах АСА (АСВ), Bellator, Open FC.

Вячеслав Василевский:

«Можно многое наговорить в свое оправдание. Может быть, сказался долгий простой в ММА. Я просто прозевал эту вспышку, и этот бой закончился, даже не начавшись. Хочу поблагодарить Шарафа. Я очень хотел его победить. Но не успел включиться, когда уже выключился. Такое, к сожалению, бывает. Я ни в коем случае не вешаю нос. Хочу поблагодарить болельщиков. Отдельно хочу поблагодарить свою супругу и детей. Знаю, что дети переживали и болели, но папа показал такой стремный бой».

Шараф Давлатмуродов:

«У меня была заготовка. И я понимал, что у Вячеслава был простой в ММА. Надо было подключать ноги. Борьбу он не мог забыть, потому что он — шестикратный чемпион мира по боевому самбо. Если бы я сразу пошел с ним в борьбу, потом мог бы закислиться. Но моя работа — домашняя заготовка. В моем весе большая конкуренция, в том числе и в России. Да, хочется зафиксировать в США. А в России… Я с удовольствием готов откликнуться на предложения Ural FC. Как вижу, охота ведется на Белаза, но я тоже в тренде».

В со-главном событии шоу Ural FC 10 не знающий поражений в ММА Шамиль Магомедов единогласным решением судей победил Никиту Шаршавина, нанеся тому первое поражение в карьере. Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 по дзюдо, многократный призер чемпионатов мира и Европейских игр, четырехкратная чемпионка Европы по дзюдо, обладательница пояса американского промоушена LFA единогласным решением судей победила экс-обладательницу титула LFA бразильянку Роуз Консейсао. Представитель Ural Kali Fighter россиянка Дарья Кувакина единогласным решением судей в поединке по правилам К-1 победила Мэрилин Контин из Уругвая.

Всего на турнире Ural FC 10 состоялись 13 поединков, восемь из которых прошли по правилам ММА, а пять – по правилам кикбоксинга. Ниже представлены результаты турнира Ural FC 10:

- Полусредний вес, ММА: Данила Голотин по очкам победил Гуламжана Джуманбаева);

- Средний вес, К-1: Алексей Чукманов (Ural Kali Fighter) по очкам победил Халида Асварова;

- Средний вес, ММА: Алексей Тимошишин досрочно победил Хуршеда Исматова;

- Полутяжелый вес, К-1: Кирилл Степаненко (Ural Kali Fighter) по очкам победил турка Арда Фуркана;

- Легчайший вес, ММА: Кирилл Кохнюк по очкам победил Бекзода Уринбоева;

- Средний вес, К-1: Иван Зиновьев (Ural Kali Fighter) по очкам победил Густаво Джонса из Бразилии;

- Полутяжелый вес, ММА: Алексей Голуб досрочно победил Михаила Царева;

- Полусредний вес, К-1: Мохаммед Хамди Хаджи из Марокко по очкам победил Артема Швецова (Ural Kali Fighter);

- Полусредний вес, ММА: Иван Подругин по очкам победил Александра Бутенко;

- Минимальный вес, ММА: Наталья Кузютина по очкам победила Роуз Консейсао из Бразилии;

- Легчайший вес, К-1: Дарья Кувакина (Ural Kali Fighter) по очкам победила Мэрилин Контин;

- Средний вес, ММА: Шамиль Магомедов по очкам победил Никиту Шаршавина;

- Средний вес, ММА: Шараф Давлатмуродов досрочно победил Вячеслава Василевского (86.8 кг).