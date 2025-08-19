Павлович оценил перспективы получения боя за титул UFC в тяжелом весе

Российский тяжеловес Сергей Павлович в интервью «Матч ТВ» заявил, что ему не страшны преграды, стоящие на пути к титульному бою в UFC.

© Матч ТВ

Павлович 23 августа проведет бой на турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае, его соперником будет Вальдо Кортес‑Акоста.

— Ваш менеджер Ризван Магомедов говорил нам, что сейчас, чтобы дойти до титульного боя, вам нужны одна‑две яркие победы. Как сами чувствуете?

— Я соглашусь со словами Ризвана, потому что он профессионал в своем деле. Он прекрасно видит всю картину мира в боях. Поэтому, я думаю, да — так и есть.

— После Кортеса‑Акосты с кем‑то из рейтинговых бойцов вам было бы интересно подраться, или самое главное — титульник, а остальное — это как получится?

— Последнее абсолютно верно. Самое главное — это пояс. А все преграды, которые перед ним стоят, не важны, — сказал Павлович «Матч ТВ».

33‑летний Павлович, занимающий третье место в рейтинге UFC, в карьере в ММА провел 22 боя, одержал 19 побед, три раза уступил. 33‑летний Кортес‑Акоста выиграл 14 боев при одном поражении. На данный момент победная серия бойца составляет пять боев.

Полную версию интервью Сергея Павловича читайте в ближайшее время на сайте «Матч ТВ»!

Прямые трансляции турниров UFC смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.