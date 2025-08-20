Никита Цзю защитил титул интерконтинентального чемпиона WBO

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Никита Цзю защитил интерконтинентальный пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг. В 10-раундовом поединке, прошедшем в Сиднее, он выиграл у северомакедонца Лулзима Исмаили техническим нокаутом в первом раунде.

© Соцсети

Исмаили в первом раунде оказался в нокдауне и был близок ко второму падению. В перерыве после первого раунда северомакедонец отказался от продолжения боя.

27-летний Цзю не знает поражений на профессиональном ринге - 11 побед (9 нокаутом). Ранее он владел титулами чемпиона Австралии и чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации.

Цзю, который родился в Австралии через шесть лет после переезда в 1992 году родителей, стал чемпионом страны среди юниоров в любительском боксе, но в 16 лет ушел из спорта, сосредоточившись на получении образования. В 23 года он решил вернуться в бокс и начал профессиональную карьеру в 2022 году.

28-летний Исмаили потерпел первое поражение при 12 победах (7 нокаутом).

Брат Никиты Цзю Тим является бывшим чемпионом мира по версии WBO.