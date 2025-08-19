Чемпиона Украины по боксу дисквалифицировали на 10 лет за допинг

Действующий чемпион Украины по боксу в весовой категории до 75 килограммов Максим Зиневич получил дисквалификацию за применение допинга. Об этос сообщается на сайте Национального антидопингового центра.

© Lenta.ru

Спортсмен отстранен от соревнований на 10 лет начиная с 30 апреля этого года. В его допинг-пробе обнаружили запрещенные препараты остарин и лигандрол.

Зиневич стал чемпионом Украины в марте этого года. На соревнованиях он представлял Николаевскую область.

Ранее российского борца Аслана Абдуллина отстранили на четыре года от соревнований за допинг. Его дисквалифицировали на основании данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).