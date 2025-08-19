Чимаева пообещали «уничтожить» в реванше с Дю Плесси

Тренер южноафриканского бойца, утратившего титул чемпиона Абсолютного бойцовского (UFC) в среднем весе Дрикуса Дю Плесси Морн Виссер обещает, что его подопечный в поединке реванше уверенно победит представляющего ОАЭ уроженца Чечни Хамзата Чимаева. Его слова приводит Submission Radio.

Виссер тяжело переживает поражение своего бойца и уверен, что выступление могло быть более «живым», если бы рефери действовал более адекватно.

«Хамзат отлично справился с тем, что накрыл Дрикуса, как чертово одеяло. Я осознаю и признаю свои ошибки. Мы хотим вернуть пояс. Ничего больше. Я не позволю Дрикусу сражаться с рейтинговым бойцом. Мы хотим вернуть пояс», — приводит слова Виссера Submission Radio

На турнире UFC 319 в Чикаго Чимаев в доминирующей манере нанес разгромное поражение Дю Плесси со счетом 50 – 44 на судейских записках. Хамзат переводил бой в партере и удерживал там соперника практически все 5 раундов, заняв второе место по времени контроля оппонента в истории организации – 21:40 мин.