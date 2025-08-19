Менеджер Бивола сделал заявление о трилогии с Бетербиевым

Вадим Корнилов, менеджер объединённого чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, заявил, что третий поединок его подопечного с соотечественником Артуром Бетербиевым состоится.

