Павлович назвал россиянина, способного войти в топ-5 тяжелого веса UFC

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергей Павлович считает, что чемпион ACA соотечественник Евгений Гончаров смог бы конкурировать в престижнейшей организации мира.

© Чемпионат.com

«Жека – крепкий парень, хорошо обученный во всех аспектах, поэтому, я думаю, в топ-5 спокойно мог бы быть», — сказал Павлович на пресс-конференции.

Евгению Гончарову 39 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, с 2019-го выступает в ACA, где одержал восемь побед и потерпел одно поражение. В своем последнем бою на ACA 178 в августе 2024 года победил единогласным решением Адама Богатырёва.