Кадыров сделал Чимаеву дорогой подарок

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев прибыл в Чечню после победы над представителем ЮАР Дрикусом дю Плесси в титульном поединке UFC в средней весовой категории. В аэропорту Грозного его встретили глава республики Рамзан Кадыров, а также болельщики и чиновники региона.

© ufc

"Я на все сто процентов был уверен в победе Хамзата Чимаева. Даже не сомневался", - сказал Кадыров, встречая чемпиона.

Глава региона передал Чимаеву ключи от от нового автомобиля Maybach.

Титульный бой между Чимаевым и Дрикусом дю Плесси состоялся в середине августа в ходе турнира UFC 319, который прошел в Чикаго (США, штат Иллинойс). Судьи единогласно присудили победу Чимаеву.

Чимаеву 31 год, на его счету 15 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах (MMA). Дю Плесси 31 год, он потерпел третье поражение при 23 победах. Представитель ЮАР завоевал титул в январе 2024 года и успел провести две успешные защиты.