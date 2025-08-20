Скандальная олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф приостановила карьеру

Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф приостановила карьеру
Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф из Алжира приостановила карьеру, сообщил бывший тренер и менеджер спортсменки Нассер Йесфах.
Хелиф завоевала золото Олимпиады 2024 года в Париже в весовой категории до 66 кг. Выступление Хелиф в столице Франции вызвало широкий общественный резонанс, поскольку годом ранее спортсмену отстранили от чемпионата мира из‑за проваленного гендерного теста.
— Иман не только уехала из Ниццы, она ушла из мира бокса. Хелиф провела один бой в Сингапуре, но ей нужно было провести пять поединков, прежде чем подписать профессиональный контракт, однако этого не произошло из‑за разногласий. Хелиф все бросила. Она даже не возобновила тренировки. После того, что произошло на Олимпийских играх… В любом случае она будет проходить такие же тесты, если станет профессионалом, — приводит слова Йесфаха издание Nice‑Matin.