Скандальная олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф приостановила карьеру

Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф из Алжира приостановила карьеру, сообщил бывший тренер и менеджер спортсменки Нассер Йесфах.

Хелиф завоевала золото Олимпиады 2024 года в Париже в весовой категории до 66 кг. Выступление Хелиф в столице Франции вызвало широкий общественный резонанс, поскольку годом ранее спортсмену отстранили от чемпионата мира из‑за проваленного гендерного теста.