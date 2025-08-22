Сусуркаев заявил, что Дэйна Уайт был очень впечатлен его дебютом в UFC

Российский боец Байсангур Сусуркаев рассказал в интервью «Матч ТВ», что президент UFC Дэйна Уайт остался очень впечатлен и доволен его дебютом в промоушене.

17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго Сусуркаев победил американца Эрика Нолана в своем дебютном бою в промоушене. Поединок в среднем весе завершился победой россиянина удушающим приемом во втором раунде. За четыре дня до этого он победил бахрейнца Муртазу Талху на турнире Претендентской серии Даны Уайта и подписал контракт с UFC.

— Я очень рад своему дебюту, конечно. Уверен на 100%, что Дэйна был сильно впечатлен, все это видели. Уайт был в восторге! Он был рад даже больше, чем я, наверное (смеется). Тому, что нашел нового бойца, которого можно раскрутить. Посмотрим, что дальше будет. Сейчас я кинул вызов Бо Никалу.

— Ты в целом отметил, что хочешь драться теперь с «большими звездами, а не ноунеймами». Кто‑то тебе может ответить — а не слишком ли много хочешь на старте карьеры в промоушене?

— Если бы я кого‑то слушал из не близких мне людей, то до сих пор сидел бы в России, выступал в ACA, или вообще не выступал бы — не начал бы даже. Тем более меня всю жизнь знали, как очень тихого парня. Я много раз дрался, но не было такого, что я сам начинал что‑то. Всегда был спокойным. И мне до сих пор говорят: «Никогда бы не подумали, что ты станешь бойцом». И если слушать людей, которые в моей жизни не имеют никакого смысла, было бы сложнее добиться того, чего я уже достиг. Я пытаюсь не слушать таких людей.

— Вообще лично успели с Уайтом поговорить после твоей последней победы?

— После победы Дэйна сразу подошел и поздравил. Сказал: «Очень крутой бой, молодец». Отдельно после этого мы еще не связывались, не списывались и не виделись. Мне Мик Мэйнард (матчмейкер UFC — прим. «Матч ТВ») писал и спрашивал, когда я хочу подраться, говорил, что они всегда готовы дать мне бои.

А я же хотел уже 12 сентября выступить, через месяц. Но сейчас у меня маленькие травмы. Когда я в последнем поединке попал ногой в колено Ноллану, то травмировал не только его ногу, но и свою тоже. Есть мелкие моменты, еще не восстановился.

У меня даже вес до сих пор 90 кг, как в день боя. В первый бой на «контендере» весил 92 кг, а во втором — 89 кг. И не набирал больше. А это все большой стресс для моего тела. И вот до сих пор не набрал вес особо. Я чуть‑чуть сейчас начинаю кушать. Даже есть не получалось нормально сперва, спать тоже нормально не мог. Стрессовое состояние было. Сейчас же уже получше. Потихоньку начинаю восстанавливаться. Матчмейкерам сказал, что, скорее всего, в ноябре буду готов подраться. Чтобы полноценно набрать форму и многим закрыть рты.

Хочу хорошо подготовиться, сделать правильно вес, потом правильно его скинуть, а потом забрать бонус — сделать красивый нокаут Никалу, — сказал Сусуркаев «Матч ТВ».

На счету россиянина теперь в MMA 10 побед, девять из них нокаутом.

