Валуева расстроило отсутствие последствий для боксерши Хелиф

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал решение провалившей гендерный тест на Олимпийских играх в Париже алжирской боксерши Иман Хелиф уйти из спорта. Его слова приводит «Матч ТВ».

Валуева расстроило то, что у спортсменки не отобрали олимпийскую медаль, а значит для нее не было никаких последствий.

«Мавр свое дело сделал. Значит, может появиться другой мавр. А будет ли он, я не могу сказать точно», — заявил он.

Ранее бывший менеджер Хелиф Нассер Йесфах заявил, что боксерша ушла из спорта. Он рассказал, что причиной стал скандал на Олимпиаде.

В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила Хелиф во время чемпионата мира из‑за проваленного гендерного теста. При этом Международный олимпийский комитет допустил ее к женским соревнованиям на Олимпиаде-2024, в ходе которых представительница Алжира выиграла золотую медаль в весовой категории до 66 килограммов. После этого Хелиф подверглась травле из-за истории с гендерным тестом.