Победитель Игр БРИКС высказался о призовом фонде чемпионата России по боксу

Призовой фонд чемпионата России по боксу в Екатеринбурге не может не мотивировать, заявил чемпион России‑2023, финалист Кубков России, победитель Игр БРИКС‑2024 Сергей Сергеев.

Сергеев в четверг в Екатеринбурге в полуфинале чемпионата России в весе до 75 кг единогласным решением судей победил Давида Айвазяна. Финальный поединок пройдет в пятницу. Призовой фонд чемпионата России‑2025 составляет 130 миллионов рублей. Победитель получит три миллиона, второе место — два миллиона, бронзовые призеры — по одному миллиону.

— Не сказал бы, что выход в финал для меня — это само собой разумеющееся. Давид Айвазян ранее прошел действующего чемпиона России. В принципе у меня всегда все получается, когда я не поддаюсь эмоциям. Я знаю, что я готов к этому чемпионату России. Нужно не поддаваться эмоциям и спокойно отбоксировать. Призовой фонд мотивирует, как он может не мотивировать? Три миллиона рублей за победу… Это такие гонорары, о которых невозможно не думать. Мы все из простой семьи. Можно сказать, богатые не идут в бокс, — передает слова Сергеева корреспондент «Матч ТВ».

