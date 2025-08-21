Бетербиев рассказал, с кем хотел бы подраться

40-летний бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории (до 79,2 кг) россиянин Артур Бетербиев сообщил, кого бы выбрал в качестве следующего соперника — соотечественника Дмитрия Бивола или мексиканца Дэвида Бенавидеса.

«Я выберу и Бивола, и Бенавидеса. Потому что оба владеют сейчас поясами. Но, учитывая последние обстоятельства, я бы встретился сначала с Бенавидесом», — сказал Бетербиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

В последнем поединке, который состоялся 23 февраля, россиянин уступил решением большинства судей соотечественнику Дмитрию Биволу. Для Бетербиева это поражение стало первым в карьере.