Известна дата прощального поединка Джона Сины в реслинге

Пресс-служба канала NBC Sports объявила о том, что 48-летний легендарный американский рестлер, киноактёр, в прошлом рэпер, Джон Сина проведёт свой прощальный поединок в промоушене World Wrestling Entertainment (WWE) на шоу Saturday Night’s Main Event в ночь с 13 на 14 декабря 2024 года.

Шоу будет организовано в родном для Сины штате Массачусетсе, предположительно, в районе Бостона. Точное место ещё не названо, как и финальный соперник для 17-кратного мирового чемпиона.

Примечательно. что NBC в своём релизе объявило о том, что Saturday Night’s Main Event больше не будет транслироваться на их канале и переедет на сервис Peacock.

В своём последнем поединке на шоу Summerslam Сина проиграл неоспоримое чемпионство Коди Роудсу. Титул позже был переименован в мировое чемпионство WWE.