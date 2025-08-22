Макгрегор готовится к дебюту в боях на голых кулаках, назван оппонент

Глава промоушена BKFC Дэвид Фельдман сообщил, что бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор в данный момент готовится к своему дебютному поединку на голых кулаках, отметив, что его соперником станет победитель боя экс-бойцов UFC — Джереми Стивенсом и Майком Перри.

© Чемпионат.com